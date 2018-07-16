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ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт» будет ликвидировано
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ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт» будет ликвидировано 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Группа «ЛУКОЙЛ» приняла решения реорганизовать систему управления розничным бизнесом. В этой связи ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт» прекратит свою деятельность как юридическое лицо и налогоплательщик Нижегородской области, о чем «Ньюсрум24» подтвердили в компании.
Как подчеркивают в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт», изменения не затронут ни клиентов, ни сотрудников сбытового сегмента. Имеющиеся АЗС группы будет координироваться из четырех региональных центров (пока их восемь). Сокращение персонала не планируется.
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