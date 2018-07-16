ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт» будет ликвидировано

Группа «ЛУКОЙЛ» приняла решения реорганизовать систему управления розничным бизнесом. В этой связи ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт» прекратит свою деятельность как юридическое лицо и налогоплательщик Нижегородской области , о чем «Ньюсрум24» подтвердили в компании.

Как подчеркивают в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт», изменения не затронут ни клиентов, ни сотрудников сбытового сегмента. Имеющиеся АЗС группы будет координироваться из четырех региональных центров (пока их восемь). Сокращение персонала не планируется.