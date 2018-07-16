Как выглядит Москва с 89 этажа. Фоторепортаж с огромной высоты

Фоторепортаж с огромной высотыЧтобы подзарядиться хорошими эмоциями после поражения России в ЧМ, я решил сходить на экскурсию. Но не историческую, а современную. Я поехал на 89 этаж башни Федерация в Москва Сити. Это самая высокая смотровая площадка в Европе, и с неё открывается сумасшедший вид на столицу. А еще там угощают только что приготовленным мороженым. Без ограничений и бесплатно. Наконец, там есть простой AR-квест, в котором пригодится айфон. Видите, даже тематика соблюдена! Забегая вперёд, многое понравилось — но не всё. Что это за экскурсия такая?

Строго говоря, в Москва Сити есть несколько экскурсий на высокие этажи местных башен. Вариант в башне Федерация привлёк банально высотой. Раз уж подниматься куда-то за деньги, то повыше. Самая высокая площадка среди них — Panorama360: 89 этаж, башня Федерация, почти 360-градусный обзор (об этом позже). Сейчас она активно раскручивается. Узнал о ней, проходя мимо стойки в торговом центре Афимолл неподалёку. Хоть это и называют «экскурсией», по факту вы можете посещать площадку самостоятельно, без гида. Просто вам не расскажут про Москву и Сити, будете гуглить самостоятельно (с этим проблемы) или использовать фирменное приложение с дополненной реальностью (скачайте заранее в App Store или Google Play).

Сколько стоит посещение высотной площадки Panorama360:

Взрослый билет: 1200 руб. Детский билет (6-12 лет): 1000 руб. Семейный билет (2 взрослых, 2 ребенка): 3600 руб. Взрослый, с 10 до 12.30: 800 руб. Детский, с 10 до 12.30: 600 руб. На последние две категории цен также претендуют льготные категории посетителей, подробнее здесь. Цены для некоторых покажутся высокими, но их попытались частично обосновать. Во-первых, вас там бесплатно угостят мороженым (пломбир), причём готовят его у вас на глазах — так сказать, в реальном времени. Сам пломбир крутой. Во-вторых, в цену входит проекционная экскурсия (очень жаль, что на неё я не попал). В-третьих, вас сфоткают на зелёном фоне и превратят его в панорамное фото ночного вида из окна: напечатают на 10×15 см тоже бесплатно. Снимать можно всё без ограничений, хоть на айфон, хоть фотоаппарат. Наконец, с обычным билетом можно находится на площадке неограниченное время, хоть с 10 утра и до закрытия в полночь. Но с этим есть пара неприятных ограничений, которые портят общее впечатление. В общем, цена скорее норм, чем перебор. Взял обычный билет и пошёл. Далее в фотоформате, снято на iPhone X. 1. Купить билет на площадку можно тремя способами. Самый простой — через интернет, обязательно сохранив.PDF на телефоне, паспорт не поможет пройти. Еще можно дойти до стойки Panorama360 в Афимолле, она в центре ТЦ, и купить там. Наконец, билеты есть у вот таких зазывал, но цены могут быть выше.

2. Проходим в башню Федерация, двигаемся по направлению указателей. Если зашли со стороны Афимолла, просто держитесь правой стены. Сразу предупреждаю, что покупать что-либо «в дорогу» не надо. Нельзя входить со своей едой, если только это не детское питание. Сумки могут проверить на входе.

3. Проследовав через коридор, попадаете к лифтам. Девушки вас проводят, объяснят правила: нельзя заходить на площадку со своей едой; электронный билет надо распечатать в гардеробной; зайти и выйти с площадки можно только единожды. Последнее вообще убило. То есть если вам надо выйти и спуститься вниз, а потом вернуться — не получится, понадобится новый билет. Охранник подтвердил. Бред жуткий, конечно.

4. Лифт поднимается с такой скоростью, что уши закладывает уже через 3 секунды после старта. Официально он мчит на 8 метрах в секунду, и это чувствуется. С высотой появляется ощущение подозрительной легкости, немного кружится голова. Привыкаешь быстро, но советую иметь в виду и пьяным туда не соваться — может спровоцировать. Лифт непрозрачный, жаль! Когда приехал, распечатал свой электронный билет, отдал стакан с кофе и пошел на вход.

5. На входе сканируют распечатанный билет. Не потеряйте его, иначе не выйдете! Можно сразу бесплатно сфотографироваться на хромакее (зеленый фон), который «зальют» фоном Москвы, распечатают на бумаге 10 на 15 см и отдадут бесплатно. Я не стал, на мой взгляд фотки такого типа — абсолютный зашквар и трэш. А народу вроде нравится.

6. Первое, что увидел, когда зашёл. Сразу дает представление, что наверх поднимаются совершенно разные люди. Тут и пожилые, и дети, и родители, и туристы, и одинокие девушки — кого только нет. Даже детей в коляске привозят.

7. Ладно, подхожу к стеклу. А там вся Москва как на ладони! Ух.

8. Масштабы просто нечто. Даже 40-этажные дома отсюда кажутся маленькими, а машины и вовсе микроскопическими. Разглядеть людей без фотоаппарата с зумом абсолютно нереально. Если вы боитесь высоты, лучше сюда не подниматься. Хоть упасть и невозможно. Вся площадка полностью крытая, стекло толстое, так что вы там (вроде) в безопасности.

9. На площадке регулярно проводятся выставки современного искусства и не только. Общей идеи среди этих экспонатов я не увидел, но поглазеть разок было интересно. Рядом с картинами есть подробности о художнике, чего не скажешь про скульптуры. Выставка вроде как на 100% российская.

10. Не знаю, что это было — спасибо за отсутствующие подсказки. Дерево и камни, ок.

11. Разглядеть что-то кроме домов очень тяжело, и если вы захотите найти свой дом, лучше прицелиться в его сторону биноклем, и…

12. …заплатить. 45 секунд стоят 50 рублей, полторы минуты — 100 рублей. Вроде совсем небольшие деньги, но я удачно зашёл без налички и поэтому довольствовался «зумом» на свой iPhone X.

13. Вообще, в Panorama360 надо обязательно идти с детьми. Если они есть. Под них тут заточено больше половины всех «развлекалочек». Вот, например, почти всегда занятый бассейн с шариками. Взрослые там тоже были, делали селфи, все дела.

14. Рядом художница рисует на теле любым желающим. Как я понял, это бесплатно. Выбираете рисунок, место нанесения (можно хоть на лоб) и ждёте. Результат хороший: есть флаг российский, эмблема площадки, всякие простые штуки вроде «бетмена». Рисунок может «краситься», поэтому скорее подойдет детям. При мне взрослая женщина явно с балканских стран нанесла большой российский флаг на щеку. Каждому своё.

15. Чуть подальше можно отдать ребенка в местный кружок рукоделия. Не знаю, как у мальчишки получилось это, но результат забавный, и его можно забрать с собой. Две девушки следят и помогают идеями, чтобы родители смогли спокойно пойти и поесть мороженого.

16. Я этого не знал, но многие поднимаются на площадку исключительно с одной целью: поесть бесплатного мороженого. Здесь его выдает бренд «Чистая Линия». Если вы думаете, что его достают из холодильника, сильно ошибаетесь.

17. Мороженое фактически готовят прямо перед вами. Машина с прозрачной стенкой выжимает молочную смесь в заготовленный вафельный стаканчик, затем проводит его через многоярусную охладительную станцию. На выходе его фасуют в поддон, который относят на стойку с «официантом».

Магия создания мороженого😇. Осторожно, после просмотра возможна необъяснимая тяга к молочному пломбиру! #work #icecream #factory Публикация от iPhones.ru (@iphones_ru) 16 Июл 2018 в 3:51 PDT 18. Мороженое только одно: пломбир. Но зато его можно окунуть в один из трёх горячих топпингов: молочный шоколад, тёмный и белый. За три часа, которые я провел на площадке, очередь за мороженым не исчезла ни на секунду. Еще бы.

19. Рожок свежий, мороженое тоже, шоколад отличный — короче, сплошное удовольствие. Сразу настроение поднимается. Многие брали несколько раз, пробовали несколько топпингов.

20. Рядом можно было взять мороженое с разными вкусами (1 рожок за 100 руб.), но я ни разу не видел ни одного желающего. Когда рядом дают «халяву», зачем платить?

21. Раз уж заговорили про еду, тут можно нормально поесть в ресторане. Меню с ценами чуть-чуть выше среднего, ничего необычного, ну и алкоголь для желающих. Мест было много.

22. Я думал, такими автоматами не пользуются. Кто не знает, они «печатают» на монетах. Сувенирка, которая вроде не нужна, но вроде и хуже не будет.

23. Окей, как насчет развлечений для взрослых? Честно говоря, их тут немного. Когда надоест фоткаться на фоне города (что сделать непросто, потому что свет контровый), можно сыграть с посетителями в настольный футбол, …

24. … посмотреть на фокусы талантливого парня в красном пиджаке, вокруг которого всегда есть народ, …

25. … и посидеть на полу. А что. Очень многие так делали. Девушки на ковре пытались звонить по фейстайму, мужики мороженое ели. Некоторые просто «залипают» вдаль.

26. Поразительно, но прилично сесть кроме ресторана почти негде, разве что на нескольких деревянных скамейках.

27. Честно говоря, спустя первые полчаса перестаешь впечатляться видом за стеклом, и начинаешь просто бродить кругами в поисках чего-нибудь интересного. Вот дети играют в мини-футбол мягким мячом. С ними аниматор, он не отстаёт ни на шаг и реально старается. Респект, тяжелая работа.

28. На площадке периодически проходят музыкальные вечера. Они идут по отдельному тарифу — 6500 руб., и там предлагают дорогие вина и в целом более гедонический отдых. Я был днем, поэтому никто не играл, а зона с инструментами была огорожена.

29. Просто турист. Снимает вид в соцсетки.

30. Самый впечатляющий вид — не вдалеке, а прямо под ногами. Когда дома будто стоят сверху-вниз, и ты понимаешь, насколько высоко находишься в сравнении с ними. Фото сделано с многократным зумом. В реальности всю эту зону можно было «закрыть» одним пальцем.

31. Я не зря упоминал AR-игру: в неё может сыграть каждый посетитель и получить маленький памятный приз. Для этого нужно скачать приложение AR Moscow City в App Store или Google Play. Сделать это лучше заранее: приём сигнала на высоте очень плохой, то и дело исчезает. Wi-Fi есть, но он бесплатен только первые 45 минут.

32. AR-игра работает так. Вы ищете фиолетовые метки на стеклянных столах, разбросанные по всей площадке. Нужно найти все. Когда наводите камеру на них, появляется круто анимированная модель одного из зданий в Москва Сити. Рядом показывают высоту, количество этажей и лифтов. Если нажать на это здание, можно прочитать подробности: кто архитектор, когда и как строили, плюс заценить фоточки.

33. 3D-модели зданий можно свободно крутить, они довольно хорошо детализированы, а сам AR-эффект работает сносно. Разве что иногда дома «проваливаются» в обратную сторону, но вроде как виноваты блики из окон. Честно скажу, было интересно пройтись по всей площадке с айфоном и собрать все модельки.

34. Набрав всю коллекцию в меню, идете на стойку сувениров и получаете вот такую мелочь. Ну, зато номинально бесплатно.

35. Кстати, о сувенирах. Их много, и далеко не все связаны именно с Москва Сити. Чисто российская тематика везде. Много англоязычных надписей, видов столицы и типичных символов России.

36. Куда без чехлов на айфоны? Есть под любую модель, но тех, что не стыдно нацепить мужику, ровно два. Один из них с политической темой, а другой с космической. Я бы второй взял, но у меня три ведра чехлов на iPhone X, и еще один нет желания туда добавлять.

37. Заинтересовался пакетами и футболками, но ничего так и не взял. Цены умеренные, чехлы по 800-1000 руб., футболки по 1000-2000 руб., кружки по 490 руб. и так далее. Для иностранных туристов — копейки.

38. Напоследок прильнул к стёклам и фотографировал, плюс пытался на глаз определить, где находится мой дом. Так и не нашел. В процессе обхода понял, что реального 360-градусного обзора здесь нет. С одной стороны стена, а с другой вид на Москву. Нет и открытой площадки, увы. Так что 180-градусную панораму зацепить можно, подойдя к остеклённому углу, а вот почувствовать себя на вершине мира — увы.

39. Легкое напоминание: за окном не просто красивая картинка, а вы находитесь на 89 этаже. Пока на это смотрел, почувствовал головокружение — то самое, с которым изначально познакомился на выходе из лифта. Всё-таки по-другому себя ощущаешь даже на такой высоте. А может, это просто замовнушение.

40. Напоследок вам вид Москвы.

Что в итоге. Понравилось или нет В Москве есть миллион способов потратить 1200 руб., и это далеко не самый худший. Накормят мороженым, детей развлекут, да и вас видом удивят. Так что скорее понравилось. Ни в коем случае не теряйте распечатанный билет. Я его случайно выкинул вместе с другой макулатурой в урну на площадке. Потом стоял и 5 минут разбирался с охранником на выходе. У них такая система с билетами сделана для того, чтобы люди не делали кучу бесплатных фоток: на билет ставится печать о получении фотографии. Система все равно дурацкая, но в итоге меня пропустили. Спустился вниз, уши опять дико заложило. Купил кофе и сел нормально поесть, заодно оценить впечатления. Глупо, что нельзя со своей едой, но объяснимо. А вот чем там заниматься спустя час, я уже не знаю. Зато первый час реально был интересным. Думаю, сюдв еще вернусь, но определённо с сыном. Или с родственниками из другого города — где ещё они такое увидят? Но никакой 360-градусной панорамы тут, конечно же, нет. В этом плане вам лучше двигать на башню Останкино. Там вроде как пониже, но зато на открытом пространстве. Дисклеймер: публикация не является рекламой Panorama360. Знаете места лучше? Пишите в комментах.