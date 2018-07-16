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В сети появился первый кадр третьего сезона сериала «Корона»
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В сети появился первый кадр третьего сезона сериала «Корона» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Главную роль королевы Великобритании Елизаветы II в многосерийном фильме исполнила актриса Оливия Колман. Она появится в этом амплуа еще и в 4-м сезоне. Помимо Колман в ленте снялась Хелена Бонэм Картер, которая предстанет перед зрителями в образе принцессы Маргарет. Действие в новом сезоне будет разворачиваться в период правления Елизаветы II с 1964 по 1970-е годы. В первых двух сезонах правительницу государства играла Клер Фой. Премьера нового сезона пройдет на стриминговом сервисе Netflix в 2019 году.
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