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Воровской инструмент нашли спустя столетия
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Воровской инструмент нашли спустя столетия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Любопытный предмет попался археологам на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки. В ходе раскопок они нашли самодельный инструмент вора-карманника.
Предмет, которым злоумышленник подрезал сумки и карманы прохожих, сделан из медной пятикопеечной монеты, отчеканенной в период с 1763 по 1796 год.
— Такие артефакты хорошо известны по различным детективам, но объектами исследований становятся чрезвычайно редко, — рассказывает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Весной похожий предмет обнаружили в Соймоновском проезде, правда, он был изготовлен из двухкопеечной монеты.
При раскопках на Манежной площади археологи нашли трактир «Скачек», стены которого были сделаны из могильных плит, украденных на кладбище Моисеевского монастыря.
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