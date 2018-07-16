Воровской инструмент нашли спустя столетия

Любопытный предмет попался археологам на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки. В ходе раскопок они нашли самодельный инструмент вора-карманника.

Предмет, которым злоумышленник подрезал сумки и карманы прохожих, сделан из медной пятикопеечной монеты, отчеканенной в период с 1763 по 1796 год.

— Такие артефакты хорошо известны по различным детективам, но объектами исследований становятся чрезвычайно редко, — рассказывает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов . — Весной похожий предмет обнаружили в Соймоновском проезде, правда, он был изготовлен из двухкопеечной монеты.

При раскопках на Манежной площади археологи нашли трактир «Скачек», стены которого были сделаны из могильных плит, украденных на кладбище Моисеевского монастыря.