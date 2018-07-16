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Ягодами и грибами можно будет торговать на бирже
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Ягодами и грибами можно будет торговать на бирже 

360tv.ru 1 час назад
Международная товарно‐сырьевая биржа (СПбМТСБ) собирается открыть торговую площадку для продажи грибов, ягод, орехов. Об этом сообщил сайт FlashSiberia.
Президент организации Алексей Рыбников активно работает с Госдумой, чтобы была возможность развивать эту отрасль.
«Тема дикоросов — важная и интересная. Значительная часть этой темы находится на достаточно сером законодательном поле. Мы планируем к запуску электронную торговую площадку, на которой будет продаваться продукция этого комплекса. Рассчитываем в сентябре–октябре эту площадку запустить», — рассказал Рыбников.
Председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Николай Николаев поддержал идею Рыбникова. Он заявил, что нужно дать возможность людям зарабатывать на грибах, ягодах и лекарственном сырье.
«Странная, парадоксальная складывается ситуация: люди, которые живут рядом с лесом и всю жизнь использовали это, чтобы прокормить семьи, теперь не могут этого делать», — прокомментировал председатель.
По словам Рыбникова, после подписания законопроекта объемы реализации дикоросов могут вырасти в десятки раз.
Молоко с растительным жиром в составе запретили называть молоком. Роспотребнадзор обязал производителей молочной продукции маркировать товар.
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