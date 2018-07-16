В музыкальной школе на Бескудниковском бульваре 1 августа начнется набор юных талантов

С 1 августа в детской школе искусств имени Баха начнется набор в первый класс на бюджетные предпрофессиональные программы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Учеников приглашают в отделения «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение». Для поступления в первый класс необходимо подать заявку на официальном сайте мэра Москвы , — рассказал сотрудник администрации.

Поступление происходит на конкурсной основе по результатам приемных тестирований. Узнать подробности можно по телефону 8 (499) 489-52-36.

Напоминаем, школа имени Баха располагается по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (ео)