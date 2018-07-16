В музыкальной школе на Бескудниковском бульваре 1 августа начнется набор юных талантов 

С 1 августа в детской школе искусств имени Баха начнется набор в первый класс на бюджетные предпрофессиональные программы. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Учеников приглашают в отделения «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение». Для поступления в первый класс необходимо подать заявку на официальном сайте мэра Москвы, — рассказал сотрудник администрации.
Поступление происходит на конкурсной основе по результатам приемных тестирований. Узнать подробности можно по телефону 8 (499) 489-52-36.
Напоминаем, школа имени Баха располагается по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (ео)