Селюк: «Яя Туре определится с новым клубом через неделю»

Дмитрий Селюк , агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что будущее его клиента должно проясниться на следующей неделе.

"Естественно предложения есть, ведем переговоры. Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре", — сказал Селюк.

Туре покинул «Манчестер Сити» по истечении контракта. В начале июня 35-летний ивуариец обвинил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу в расизме.

За «горожан» Туре выступал с 2010 года, проведя за клуб в общей сложности 230 матчей.