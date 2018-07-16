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Селюк: «Яя Туре определится с новым клубом через неделю»
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Селюк: «Яя Туре определится с новым клубом через неделю» 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Reuters
Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал, что будущее его клиента должно проясниться на следующей неделе.
"Естественно предложения есть, ведем переговоры. Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре", — сказал Селюк.
Туре покинул «Манчестер Сити» по истечении контракта. В начале июня 35-летний ивуариец обвинил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу в расизме.
За «горожан» Туре выступал с 2010 года, проведя за клуб в общей сложности 230 матчей.
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