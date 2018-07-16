Дмитрий Селюк: Через неделю определимся с новым клубом Яя Туре

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем полузащитника Яя Туре, который по окончании сезона покинул «Манчестер Сити» в связи с истечением контракта.

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«Естественно предложения есть, ведем переговоры, — приводит Sport24.ru слова Селюка. — Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре».

Напомним, 38-летний Туре выступал за «Манчестер Сити» с 2010 года. В прошлом сезоне он провел 17 матчей за «горожан» во всех турнирах и сделал две голевые передачи.