П. Бирюков: Болельщики ЧМ забирали на память лампочки с ул. Никольская

Болельщики чемпионата мира по футболу забирали на память лампочки с центральных улиц Москвы , все светодиоды коммунальщиками были своевременно заменены. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Например, ул. Никольская, известная всему миру теперь, или ул. Большая Дмитровка имеют такую инсталляцию, как «Звездное небо». Висят светодиодные лампочки, изображающие зверей и птиц, которые гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали и забирали с собой на добрую память. Это здорово, прекрасно. Но службы коммунального хозяйства, энергетики, тут же приводили это все в рабочее состояние, поправляли и ставили на место», — сказал П. Бирюков.