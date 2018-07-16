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П. Бирюков: Болельщики ЧМ забирали на память лампочки с ул. Никольская
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П. Бирюков: Болельщики ЧМ забирали на память лампочки с ул. Никольская 

Агентство «Москва» 1 час назад
Болельщики чемпионата мира по футболу забирали на память лампочки с центральных улиц Москвы, все светодиоды коммунальщиками были своевременно заменены. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Например, ул. Никольская, известная всему миру теперь, или ул. Большая Дмитровка имеют такую инсталляцию, как «Звездное небо». Висят светодиодные лампочки, изображающие зверей и птиц, которые гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали и забирали с собой на добрую память. Это здорово, прекрасно. Но службы коммунального хозяйства, энергетики, тут же приводили это все в рабочее состояние, поправляли и ставили на место», — сказал П. Бирюков.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
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