В ВДЦ «Смена» в Анапе подводят итоги 2 летней смены

Подошли к финалу три недели творчества, дружбы, спорта и новых знаний для более 1000 мальчишек и девчонок со всей России . Вторая летняя смена была наполнена интересными встречами, творческими флешмобами, спортивными соревнованиями и туристическими походами. В ВДЦ «Смена» на торжественной церемонии закрытия подвели итоги образовательные программы «Город мастеров», «Олимпийская академия», «Я-Гражданин!», «С уверенностью в будущее», «Волонтер», «Академия творчества».

На профориентационной смене «Город мастеров» около 400 мальчишек и девчонок освоили множество рабочих профессий на практике. За три недели участники смены прошли профессиональные пробы по 21 компетенции и обучение по 13 направлениям в рамках курса «Погружение в профессию»: «Прототипирование», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Обработка дерева на станках», «Флористика» и др. За три недели профессионального развития сменовцы изготовили более 30 3D-моделей («Сердце», «Елка», «Смена», «Медведь» и др.), 480 таблеток и 120 упаковок питательного гель-крема после загара, 35 поделок на станках для обработки дерева, 23 заготовки из гипса фрагментов фасада стены, смоделировали детали по проекту «Кронштейн», игрушек «Пирамида» и «Грузовик».

На образовательно-оздоровительном проекте «Олимпийская академия» сменовцы ежедневно занимались по 10 спортивным направлениям: «Мини-футбол», «Волейбол», «Самбо», «Фестиваль Русских игр», «Баскетбол», «Шахматы», «Настольный теннис», «Туризм» и «Лёгкая атлетика». Мальчишки и девчонки развивались и в творческом плане, занимаясь черлидингом, креативным рукоделием, изучая спортивное волонтерство и журналистику. Юные спортсмены создали книгу рекордов Всероссийского детского центра «Смена», разработали макет дорожной карты индивидуального развития «К олимпийской мечте».

246 участников оздоровительно-образовательного проекта «Академия творчества» прошли творческие пробы и занимались по 9 направлениям: «Журналистика», «Диджеинг», «Досуг», «Световая живопись», «ИЗО», «Юмор», «Театр», «Хореография» и «Китайский язык». Также мальчишки и девчонки разработали творческие кейсы, сочинили стихи и легенды о «Смене», организовали выставку творческих работ и подвели итоги смены на гала-концерте.

Участники образовательного проекта «Я — Гражданин!» в «Смене» торжественно открыли смену поднятием флага, несли вахту памяти на Посту № 1, сдали нормативы по сборке и разборке автомата АК-74. Юные патриоты организовали поисково-просветительскую экспедицию «Имя России», подготовили творческий номер «Показательное дефиле с карабином Симонова» и разработали два социальных проекта патриотической направленности.

Около 100 мальчишек и девчонок из 16 регионов страны приняли участие в образовательном проекте «С уверенностью в будущее». Сменовцы успешно завершили творческую работу по пяти лигам: музыкальная, театральная, арт, продакшн и танцевальная. Организовали арт— и фотовыставку. Итогом программы стал премьерный мюзикл «Верь в мечту», в котором участники показали свои актерские таланты.

На образовательном проекте «Волонтёр» сменовцы прошли обучение по четырем направлениям добровольчества: event, медиа, социальное, экологическое. Мальчишки и девчонки освоили методики проведения досуговых мероприятий и технологий организации социальных акций и дел. Сменовцы практиковали новые навыки, помогая в организации Дня молодёжи, весёлых стартов для вожатых, игр, квестов, спортивных мероприятий.