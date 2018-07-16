В ВДЦ «Смена» в Анапе готовятся к «Президентским состязаниям»

В ВДЦ «Смена» в Анапе готовятся встречать участников «Президентских состязаний».

В центре прошло заседание рабочей группы, где обсуждали вопросы проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников.

И.о. директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Ирина Кашеварова рассказала об итогах школьного этапа соревнований и подчеркнула важность качественной совместной работы на подготовительном этапе:

«Подготовка такого масштабного и значимого мероприятия как «Президентские состязания» ведется долго и тщательно. Сегодня мы обсуждаем вопросы образовательных и спортивных программ, питания, проживания — все те важные моменты, которые помогут сделать «Президентские состязания» яркими и комфортными».

Организаторы подчеркивают, что «Смена» — традиционно является базой для проведения «Президентских состязаний» (13 год подряд), с каждым годом уровень и качество проведения мероприятия растет. В спортивной и образовательной программе появляются новые направления и события.