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В ВДЦ «Смена» в Анапе готовятся к «Президентским состязаниям»
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В ВДЦ «Смена» в Анапе готовятся к «Президентским состязаниям» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В ВДЦ «Смена» в Анапе готовятся встречать участников «Президентских состязаний».
В центре прошло заседание рабочей группы, где обсуждали вопросы проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников.
И.о. директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Ирина Кашеварова рассказала об итогах школьного этапа соревнований и подчеркнула важность качественной совместной работы на подготовительном этапе:
«Подготовка такого масштабного и значимого мероприятия как «Президентские состязания» ведется долго и тщательно. Сегодня мы обсуждаем вопросы образовательных и спортивных программ, питания, проживания — все те важные моменты, которые помогут сделать «Президентские состязания» яркими и комфортными».
Организаторы подчеркивают, что «Смена» — традиционно является базой для проведения «Президентских состязаний» (13 год подряд), с каждым годом уровень и качество проведения мероприятия растет. В спортивной и образовательной программе появляются новые направления и события.
Напомним, «Президентские состязания» — самые масштабные соревнования школьников со всей России. В 2018 году их участниками станут ученики 9 классов, возраст 2001-2003 годов рождения.
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