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В Совфеде обсудили стратегию по борьбе с онкологией в России
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В Совфеде обсудили стратегию по борьбе с онкологией в России 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
О создании такой национальной программы говорил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В новом майском указе он поставил цель снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек. «Раннее выявление заболеваний, внедрение прорывных методов их диагностики и лечения, подготовка кадров, владеющих такими технологиями, — вот ключевые составляющие, на которых должна строиться национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями», — считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Причем акцент необходимо сделать именно на раннем выявлении, отметила она, и здесь должны постараться не только медики, но и работодатели.
"Необходима система законодательных мер, стимулирующих работников проходить медицинские осмотры. Работодателей надо обязать создавать условия для этого. Они должны быть заинтересованы в сбережении здоровья своих сотрудников", — заявила сенатор. И привела в пример себя. «У нас в Совете Федерации я завела порядок: служба кадров со всех сенаторов и сотрудников аппарата собирает справки, что они прошли диспансеризацию раз в год», — рассказала Матвиенко.
Глава Совфеда напомнила, что одна из инициатив, мотивирующих к прохождению диспансеризаций, уже направлена в Госдуму. «Коллега Рязанский (глава Комитета СФ по соцполитике. — Прим. „РГ“) предлагает законодательно ввести один дополнительный выходной день, в который граждане могли бы пройти диспансеризацию», — напомнила она. «Не знаю, нужно ли так делать, но обязательный контроль должен быть», — полагает спикер. По ее словам, в Совфеде есть инициативная группа, готовая заняться разработкой нужных законопроектов.
В случае подозрения на рак, считает Матвиенко, у врача должен быть «четкий, нормативно зафиксированный алгоритм действий и подробно прописанный „маршрут“ лечения пациента», чтобы не пропадало драгоценное время для лечения.
Подобрать ключ к точной диагностике и быстро определить нужное лечение должна помочь система кодов онкозаболеваний, которую разработал минздрав в рамках подготовки комплексной программы по совершенствованию онкологической помощи, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, первая часть программы, направленная на переход всей страны на единый международный диагностический код заболевания, в настоящее время завершена. Успешное внедрение первой части программы позволит справиться со второй частью — успешным лечением раковых больных.
Необходима система законодательных мер, стимулирующих работников проходить медосмотры
По словам Скворцовой, смертность от онкозаболеваний в России сейчас составляет чуть более 200 человек на 100 тысяч населения, что несильно отличается от средних европейских показателей (164-165 человек). Однако РФ отстает по уровню раннего выявления раковых заболеваний — 56% против 63% в Европе, повысить показатель до среднеевропейского уровня планируется к 2024 году.
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