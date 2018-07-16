В Совфеде обсудили стратегию по борьбе с онкологией в России

О создании такой национальной программы говорил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин . В новом майском указе он поставил цель снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек. «Раннее выявление заболеваний, внедрение прорывных методов их диагностики и лечения, подготовка кадров, владеющих такими технологиями, — вот ключевые составляющие, на которых должна строиться национальная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями», — считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко . Причем акцент необходимо сделать именно на раннем выявлении, отметила она, и здесь должны постараться не только медики, но и работодатели.

"Необходима система законодательных мер, стимулирующих работников проходить медицинские осмотры. Работодателей надо обязать создавать условия для этого. Они должны быть заинтересованы в сбережении здоровья своих сотрудников", — заявила сенатор. И привела в пример себя. «У нас в Совете Федерации я завела порядок: служба кадров со всех сенаторов и сотрудников аппарата собирает справки, что они прошли диспансеризацию раз в год», — рассказала Матвиенко.

Глава Совфеда напомнила, что одна из инициатив, мотивирующих к прохождению диспансеризаций, уже направлена в Госдуму . «Коллега Рязанский (глава Комитета СФ по соцполитике. — Прим. „РГ“) предлагает законодательно ввести один дополнительный выходной день, в который граждане могли бы пройти диспансеризацию», — напомнила она. «Не знаю, нужно ли так делать, но обязательный контроль должен быть», — полагает спикер. По ее словам, в Совфеде есть инициативная группа, готовая заняться разработкой нужных законопроектов.

В случае подозрения на рак, считает Матвиенко, у врача должен быть «четкий, нормативно зафиксированный алгоритм действий и подробно прописанный „маршрут“ лечения пациента», чтобы не пропадало драгоценное время для лечения.

Подобрать ключ к точной диагностике и быстро определить нужное лечение должна помочь система кодов онкозаболеваний, которую разработал минздрав в рамках подготовки комплексной программы по совершенствованию онкологической помощи, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова . По ее словам, первая часть программы, направленная на переход всей страны на единый международный диагностический код заболевания, в настоящее время завершена. Успешное внедрение первой части программы позволит справиться со второй частью — успешным лечением раковых больных.

Необходима система законодательных мер, стимулирующих работников проходить медосмотры