Матвиенко ввела в Совфеде правило о ежегодной диспансеризации

В рамках регионального совета по здравоохранению Матвиенко отметила, что «работодатели должны участвовать в том, чтобы граждане проходили обследование, диспансеризацию».

Она напомнила, что глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский внес в Госдуму законопроект, по которому предлагается выделять для сотрудников один дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

"Я завела правило, когда в Совфеде служба кадров собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли диспансеризацию раз в год", — сообщила Матвиенко.