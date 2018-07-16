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Матвиенко ввела в Совфеде правило о ежегодной диспансеризации
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Матвиенко ввела в Совфеде правило о ежегодной диспансеризации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что ввела правило, согласно которому сенаторы и сотрудники аппарата палаты должны ежегодно проходить диспансеризацию.
В рамках регионального совета по здравоохранению Матвиенко отметила, что «работодатели должны участвовать в том, чтобы граждане проходили обследование, диспансеризацию».
Она напомнила, что глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский внес в Госдуму законопроект, по которому предлагается выделять для сотрудников один дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
"Я завела правило, когда в Совфеде служба кадров собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли диспансеризацию раз в год", — сообщила Матвиенко.
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