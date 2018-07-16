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Активные ореховцы приняли участие в восьмой части «Влюбиться в Москву»
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Активные ореховцы приняли участие в восьмой части «Влюбиться в Москву» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Северные ореховцы определили самые любимые фонтаны в Москве. Восьмая часть голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» стартовала на портале «Активный гражданин» в понедельник, 16 июля.
Всего за несколько часов работы опроса в нем приняли участие около шести тысяч человек, в том числе и респонденты из района Орехово-Борисово Северное. По мнению последних, самым лучшим водным комплексом, конечно же, является светодиодный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» (27%). На второе место голосующие определили фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (18%), а на третье — фонтан «Колосс» (15%).
Напомним, что это предварительные результаты. Данные обновляются каждые 10 минут.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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