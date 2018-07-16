Инга Лепс трогательно поздравила отца с днем рождения

Старшая дочь известного певца поделилась детскими воспоминаниями в Instagram.

Сегодня Григорий Лепс отмечает свое 56-летие. Старшая дочь Инга решила публично признаться в любви к отцу.

Публикация от INGA LEPS (@ingaleps)

16 Июл 2018 в 3:48 PDT Папа! Я очень тебя люблю и поздравляю с твоим днем!

— написала Инга Лепс.

Девушка поделилась с аудиторией своими детскими воспоминаниями. «Я помню мне было лет 8-9 и мама привезла меня к тебе на юбилей в гостиницу „Жемчужина“, где на веранде собрались твои друзья и родственники! Я застыла, ведь я наверное никогда еще не видела такого количества людей, все были такими молодыми, беззаботными, красивыми, я не могла поверить своим глазам— все хохотали, поздравляли тебя, пели песни и танцевали — передо мной словно воплощалась сцена из книги Фицджеральда, это было по-настоящему незабываемо и останется в моей памяти навсегда!», — рассказала Инга Лепс.

Старшая дочь уверена, что этот день рождения пройдет точно также. «И сегодня, в день твоего рождения, будет именно так! В теплом и шумном кругу самых близких друзей и родных, (а сегодня их соберётся полный Концертный зал) с песнями и танцами, до самого утра!», — написала Инга Лепс.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

10 Июл 2018 в 10:14 PDT «Передавайте самые искренние поздравления, Григорию Викторовичу, этот великий без сомнения человек, умеет делать супер хиты не только из своего творчества, но и в жизни в целом, Ваша большая потрясающая семья, это пример для всех, Храни вас Господь!», «Долгих лет жизни! Вам есть кем гордиться!!💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐», «С днем рождения вашего папу! Процветания и неиссякаемого вдохновения», «У тебя очень классный, папа! Он тот, который дарит своим поклонникам только позитив! Он певец с большой буквы! Мы очень его любим!😘👍✌», «С днем рождения вашего папу, нами всеобще любимого и уважаемого!Счастья, здоровья, любви!», — присоединились к поздравлению подписчики в Instagram.

Напомним, что всего у Григория Лепса четверо детей. Инга Лепс (Лепсверидзе) родилась 23 декабря 1984 года. Она дочь певца Григория Лепса от первого брака со Светланой Дубинской. Кроме того, знаменитый отец растит 16-летнюю Еву, 11-летнюю Николь и 8-летнего Ивана — детей от второго брака (с нынешней супругой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году).

Провожаем сына в первый класс!

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

1 Сен 2017 в 1:39 PDT Кстати, в июне 16-летняя дочь Григория Лепса Ева дебютировала на сцене в составе новой музыкальной группы Cosmos Girls. Звездный отец решил помочь дочери с карьерой певицы. Отметим, что новая музыкальная группа состоит их трех молодых девушек. Помимо Евы Лепс ее участницами стали 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан.

Григорий Лепс получил награду @muztv как Лучший исполнитель 2018 года. Артист благодарит своих поклонников за искренность и поддержку! Также музыкант сообщил о своём решении в дальнейшем не принимать участие в голосованиях музыкальных премий, но с радостью оставаться в числе их гостей.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

9 Июн 2018 в 6:23 PDT Фото: Instagram @ingaleps, @gvleps