Московское УФАС: Более 15 компаний распространяли в июне рекламные SMS-сообщения без согласия абонентов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) признало в июне 2018 г. более 15 компаний нарушившими закон о рекламе за распространение SMS-сообщений без согласия абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского УФАС России.

«Московское УФАС России продолжает информировать о нарушениях закона о рекламе при незаконном распространении спам-рекламы с помощью SMS-сообщений, телефонных звонков и сообщений на электронную почту. В столичный антимонопольный орган постоянно поступают заявления от абонентов, получивших нежелательные рекламные сообщения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае SMS-рассылки к заявлениям приложены скриншоты экрана мобильного телефона, а в случае телефонных звонков — аудиозапись телефонного разговора.