Московское УФАС: Более 15 компаний распространяли в июне рекламные SMS-сообщения без согласия абонентов 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) признало в июне 2018 г. более 15 компаний нарушившими закон о рекламе за распространение SMS-сообщений без согласия абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского УФАС России.
«Московское УФАС России продолжает информировать о нарушениях закона о рекламе при незаконном распространении спам-рекламы с помощью SMS-сообщений, телефонных звонков и сообщений на электронную почту. В столичный антимонопольный орган постоянно поступают заявления от абонентов, получивших нежелательные рекламные сообщения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае SMS-рассылки к заявлениям приложены скриншоты экрана мобильного телефона, а в случае телефонных звонков — аудиозапись телефонного разговора.
«По итогам предыдущего месяца ведомство признало ряд лиц, нарушившими ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе. За распространение SMS-сообщений рекламного характера без согласия абонентов нарушителями признаны: ООО «СЗК „Инфосвязь“, ООО „Рускем“, ПАО „Вымпелком“, информирующие абонентов о „Лаборатории Гемотест“; ПАО „МТС“, ООО „Зазу Медиа“, ООО „Инновационные технологии“, ООО „Успех“, стимулирующие к покупке абонементов на фитнес-услуг; ПАО Банк „ФК Открытие“, ООО „ОСК“, ПАО „ВымпелКом“ за привлечение интереса ко вкладам банка „Открытие“; ПАО „Вымпелком“, ООО „Фирма „СТОМ“ и ООО „Стар Бет“ за рекламные акции букмекерской конторы Bingo Boom; ПАО „МТС“, ООО „Раппорто“, ООО „Вайлдберриз“, за распространие информацию о скидках в интернет-магазине „Wildberries“; ПАО „МТС“, ООО „Раппорто“, ООО „Алькор и Ко“, за распространение информацию о скидках в интернет-магазине „Л“Этуаль“; ПАО „Мегафон“ за продвижение дополнительных услуг. За предложение услуг и товаров посредством телефонных звонков нарушителем было признано АО „Тинькофф Банк“, — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что всем перечисленным компаниям выдано предписание о прекращении и недопущении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. В ближайшее время по некоторым делам будет возбуждено административное производство в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ. Штраф за каждый факт ненадлежащей рекламы составляет от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.