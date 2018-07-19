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Волжане на время побегут по ступеням самой высокой гостиницы
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Волжане на время побегут по ступеням самой высокой гостиницы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волжане в день рождения города пробегут по лестницам самой высокой 18 — этажной гостиницы.
В гостиницу пустят спортсменов от 18 до 50 лет  — Экстремальный бег по вертикали пройдет в гостинице «Ахтуба», — рассказали в пресс — службе администрации Волжского. — В 18:00 участники по одному выйдут на самый необычный старт: через каждые два этажа атлетов от 18 до 50 лет будут встречать волонтеры. Организаторы забега выберут лучшего спортсмена — мужчину и женщину.
После финиша всем эстремалам, решившимся на бег по лестницам, все же разрешат прокатиться на лифте.
— «Бег по вертикали» пройдет в субботу, 21 июля, — добавили в пресс— службе администрации города. — Регистрация на необычное и скоростное восхождением начнется в 18:00.
На лестницу в небо уже несколько лет взбираются и выносливые волгоградцы. За несколько минут метеоры пробегают 28 этажей небоскреба «Волгоград сити». О спортсменах, которые решают на бой с бесконечными ступенями, читайте в нашем материале.
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