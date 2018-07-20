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Экстремальные бега и «Иванушки International»: Волжский на выходных отметит свои именины
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Экстремальные бега и «Иванушки International»: Волжский на выходных отметит свои именины 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волжский, всю неделю отмечающий свой день рождения, завершит гулянья концертом группы «Иванушки International».
Программу праздника смотрите на V1.ru
— В 18:00 в парке «Волжский» соберутся атлеты, увлекающиеся воркаутом, и спортсмены на скейтбордах и велосипедах., — рассказали в пресс — службе администрации. — В 18: 00 волжан будут ждать в самой высокой гостинице города — экстремалам предлагают пробежать по вертикали и на время взлететь на 18 — й этаж. С 18:00 в парке ДК ВГС начнется концерт, главными звездами которого станут экс — солисты группы «Земляне» — Сергей Васильев и Алиса Мон.
Не менее насыщенным будет и воскресный вечер — в финале недельного нон — стопа волжанам предлагают не захватывающий спорт, а тихий отдых под открытым небом.
— В 18:00 на главной сцене города начнется концерт с участием лучшим коллективов Волжского и Волгограда, — добавили в пресс — службе администрации. — Вечером вместе с горожанами споет знаменитое трио из группы «Иванушки International». Яркой точкой большого дня рождения по традиции станет фейерверк.
На этой неделе Волжский отмечал свои именины шоу экстремалов, которые бесстрашно ставили машину на бок и в прямом смысле добавляли в свою программу искорку.
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