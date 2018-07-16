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Игрокам из FF14 не терпится оседлать драконов
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Игрокам из FF14 не терпится оседлать драконов 

RBK Games 1 час назад
Фото: RBK Games
7 августа в MMORPG Final Fantasy 14 начнется кроссоверный ивент с экшеновой RPG Monster Hunter: World, в котором смогут принять участие обладатели дополнения Stormblood и персонажей 70 уровня. Так что теперь настало время посмотреть новый трейлер, посвященный этому событию. В ролике разработчики показали внушительного маунта-дракона, красочные костюмы для искателей приключений, грозного Rathalos'а, желающего уничтожить героев, и миленького питомца-поросенка.
А если вам захочется узнать, какие другие изменения сотрудники компании Square Enix собираются ввести в FF14 в ближайшем будущем, то тогда советуем заглянуть вот сюда.
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