В Александровском парке обнаружили человеческие останки

В Александровском парке Пушкина обнаружены человеческие останки, сообщает «Петербургский дневник».

Фрагменты костей переданы следователям и на экспертизу.

«Один из фрагментов передан для проведения экспертизы в следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу . Пока нет результатов экспертиз и не завершены поисковые работы, невозможно объективно определить ни время гибели людей, ни их национальность, ни говорить об их числе. Более того, неизвестно — гражданские это или военные захоронения», — отметили в UV «Один из фрагментов передан для проведения экспертизы в следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. В данный момент, пока нет результатов экспертиз и не завершены поисковые работы, невозможно объективно определить ни время гибели людей, ни их национальность, ни говорить об их числе. Более того, неизвестно — гражданские это или военные захоронения», — отметили в ГМЗ «Царское Село».

Останки были обнаружены во время мелиорационных работ в Александровском парке.

Возможно, останки принадлежат расстрелянным во время Великой Отечественной войны красногвардейцам.