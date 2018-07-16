В Александровском парке обнаружили человеческие останки 

В Александровском парке Пушкина обнаружены человеческие останки, сообщает «Петербургский дневник».
Фрагменты костей переданы следователям и на экспертизу.
«Один из фрагментов передан для проведения экспертизы в следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Пока нет результатов экспертиз и не завершены поисковые работы, невозможно объективно определить ни время гибели людей, ни их национальность, ни говорить об их числе. Более того, неизвестно — гражданские это или военные захоронения», — отметили в UV «Один из фрагментов передан для проведения экспертизы в следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. В данный момент, пока нет результатов экспертиз и не завершены поисковые работы, невозможно объективно определить ни время гибели людей, ни их национальность, ни говорить об их числе. Более того, неизвестно — гражданские это или военные захоронения», — отметили в ГМЗ «Царское Село».
Останки были обнаружены во время мелиорационных работ в Александровском парке.
Возможно, останки принадлежат расстрелянным во время Великой Отечественной войны красногвардейцам.