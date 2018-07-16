Фонд ОМС и Союз страховщиков выработают меры по повышению качества медуслуг

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Фонд ОМС и Всероссийский союз страховщиков в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве совместно выработают меры по повышению качества медицинских услуг, сообщила пресс-служба ФОМС.

"Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заключили соглашение о сотрудничестве. Предусматриваемое текстом соглашения взаимодействие будет нацелено на повышение эффективности системы здравоохранения через механизмы обязательного медицинского страхования", — говорится в сообщении.

Стороны будут вносить предложения по развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы в части ОМС, в том числе разрабатывать предложения по внесению изменений в законодательство путем создания рабочих групп, комиссий и иных рабочих и экспертных органов, в состав которых будут входить специалисты ФФОМС и страховых медицинских организаций, пояснили в пресс-службе.

Среди приоритетных направлений сотрудничества — проработка мер, направленных на выполнение майского указа президента РФ, разработка методологии оценки деятельности медстраховщиков, совершенствование механизма распределения объемов медицинской помощи между медорганизациями, участвующими в реализации территориальных программ ОМС, уточнили в пресс-службе.