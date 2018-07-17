ФФОМС и Всероссийский союз страховщиков договорились о совместном развитии системы ОМС

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное повышение эффективности системы здравоохранения через механизмы обязательного медицинского страхования. Соответствующее соглашение подписали председатель ФОМС Наталья Стадченко и президент ВСС Игорь Юргенс , сообщили ТАСС в пресс-службе ФОМС.

"Стороны будут вносить предложения по развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы в части ОМС, в том числе разрабатывать предложения по внесению изменений в законодательство путем создания рабочих групп, комиссий и иных рабочих и экспертных органов, в состав которых будут входить специалисты ФОМС и страховых медицинских организаций из числа членов СРО", — сообщили в пресс-службе.

По ее информации, приоритетными направлениями сотрудничества являются разработка методологии оценки деятельности медстраховщиков, совершенствование механизма распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями на основе реальной потребности населения, с учетом соблюдения установленных требований к срокам ожидания медицинской помощи, обеспечения ее доступности и качества, а также наличия ресурсов в медицинских организациях, необходимых для выполнения установленных объемов.

"Реализация соглашения будет также направлена на повышение эффективности работы комиссий по разработке территориальных программ ОМС в части формирования тарифных соглашений, распределения и корректировки объемов медицинской помощи", — отметили в пресс-службе.