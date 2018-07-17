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ФФОМС и Всероссийский союз страховщиков договорились о совместном развитии системы ОМС
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ФФОМС и Всероссийский союз страховщиков договорились о совместном развитии системы ОМС 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное повышение эффективности системы здравоохранения через механизмы обязательного медицинского страхования. Соответствующее соглашение подписали председатель ФОМС Наталья Стадченко и президент ВСС Игорь Юргенс, сообщили ТАСС в пресс-службе ФОМС.
"Стороны будут вносить предложения по развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы в части ОМС, в том числе разрабатывать предложения по внесению изменений в законодательство путем создания рабочих групп, комиссий и иных рабочих и экспертных органов, в состав которых будут входить специалисты ФОМС и страховых медицинских организаций из числа членов СРО", — сообщили в пресс-службе.
По ее информации, приоритетными направлениями сотрудничества являются разработка методологии оценки деятельности медстраховщиков, совершенствование механизма распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями на основе реальной потребности населения, с учетом соблюдения установленных требований к срокам ожидания медицинской помощи, обеспечения ее доступности и качества, а также наличия ресурсов в медицинских организациях, необходимых для выполнения установленных объемов.
"Реализация соглашения будет также направлена на повышение эффективности работы комиссий по разработке территориальных программ ОМС в части формирования тарифных соглашений, распределения и корректировки объемов медицинской помощи", — отметили в пресс-службе.
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