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В Татарстане расследуют причины гибели чемпиона Евразии по боям без правил
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В Татарстане расследуют причины гибели чемпиона Евразии по боям без правил 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Следователи выясняют причины гибели замдиректора по общим вопросам ДЮСШ «Витязь», чемпиона Евразии по боям без правил Владимира Юдина, сообщают «Челнинские известия».
Тело тренера по смешанным боевым единоборствам обнаружили утром 16 июля на первом этаже здания ДЮСШ «Витязь». По словам его коллег, Владимир Юдин находился в отпуске, но практически каждый день приходил в спортшколу: общался с друзьями, занимался тренировками.
«Сообщение о трагедии, произошедшей с Владимиром Юдиным, для нас всех — настоящий шок, — говорит ветеран спорта Райчка Ипеева. — Знаю его многие годы, он был очень сильным, надежным, добрым и отзывчивым человеком. На него всегда можно было положиться. Если надо, он перед соревнованиями даже оставался ночевать в здании. Очень жаль, что так все произошло».
Как рассказали коллеги, у Юдина осталось двое маленьких детей.
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