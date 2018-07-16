В Татарстане расследуют причины гибели чемпиона Евразии по боям без правил

Следователи выясняют причины гибели замдиректора по общим вопросам ДЮСШ «Витязь», чемпиона Евразии по боям без правил Владимира Юдина , сообщают «Челнинские известия».

Тело тренера по смешанным боевым единоборствам обнаружили утром 16 июля на первом этаже здания ДЮСШ «Витязь». По словам его коллег, Владимир Юдин находился в отпуске, но практически каждый день приходил в спортшколу: общался с друзьями, занимался тренировками.

«Сообщение о трагедии, произошедшей с Владимиром Юдиным, для нас всех — настоящий шок, — говорит ветеран спорта Райчка Ипеева. — Знаю его многие годы, он был очень сильным, надежным, добрым и отзывчивым человеком. На него всегда можно было положиться. Если надо, он перед соревнованиями даже оставался ночевать в здании. Очень жаль, что так все произошло».

Как рассказали коллеги, у Юдина осталось двое маленьких детей.