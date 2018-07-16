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Чемпиона Евразии по боям без правил нашли мертвым в спортивной школе
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Чемпиона Евразии по боям без правил нашли мертвым в спортивной школе 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Чемпиона Евразии по боям без правил Владимира Юдина обнаружили мертвым в спортивной школе «Витязь» в Набережных Челнах. Как сообщают «Челнинские известия», тело известного тренера по смешанным боевым единоборствам обнаружили утром в понедельник на первом этаже здания. 44-летний спортсмен оставил предсмертное послание в своем телефоне. Однако что было в нем написано, пока не сообщается.
Примечательно, что в это время Юдин находился в отпуске, но каждый день приходил в школу. Ни о каких проблемах коллегам и воспитанникам он не говорил.
При этом один из сотрудников спортшколы рассказал местным журналистам, что в последнее время у тренера были «личные проблемы».
У Владимира Юдина осталось двое маленьких детей.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что пропавшего в Якутске чемпиона-кикбоксера нашли мертвым.
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