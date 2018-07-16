Бороться за «Чику» не собирается. Обвиненный в плагиате Ревва не явился в суд

Звезда курортов Краснодарского края в себе уверен: Руслан пришел в суд в отличном настроении, ведь он уверен, что правда на его стороне.

— Они пе пришли, потому что знают, что все аргументы в нашу пользу. Поэтому они не уверены в себе! — заявил певец.

По словам Кагарманова, песню «Чика» он придумал уже год назад. А Ревва бессовестно украл его идею, произнеся в песне слово «Чика» четыре раза подряд и используя имя Вероника.

Когда состоится следующее заседание по делу, пока не сообщается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Александра Ревву обвинили в воровстве «Чики».