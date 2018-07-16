Рабочая группа «Мессояхи» и ученых решит проблему газогидратов в Арктике

Работающие на Ямале предприятия нефтедобычи сегодня сталкиваются с рисками газопроявлений при бурении эксплуатационных скважин на территории сплошного распространения вечной мерзлоты, мощность которой превышает 300 метров.

Тема льдоподобных газосодержащих соединений в мерзлых толщах и подмерзлотных отложениях интересна для научного сообщества и актуальна для компаний, ведущих разработку месторождений материковой Арктики. «Мессояханефтегаз» организовал в Тюмени научную конференцию на тему газонасыщенности мерзлых толщ и наличия газогидратов в надсеноманских отложениях севера Западной Сибири.

«Уникальность Мессояхских месторождений определяется внушительным перечнем природных особенностей: от сурового климата до вязкой нефти с низкой пластовой температурой. Серьезным вызовом является и высокая вероятность существования газогидратов в подмерзлотных горизонтах, что подтверждается термодинамическими условиями и геолого-геофизическими доказательствами», — подчеркнула прикладное значение конференции начальник отдела по геотехническому мониторингу «Мессояханефтегаза» Анна Курчатова.

При строительстве эксплуатационных скважин в центральной части Восточно-Мессояхского месторождения еще до вскрытия продуктивного горизонта неоднократно были зарегистрированы случаи газопроявлений. Это влечет для разработчиков дополнительные риски и серьезно осложняет бурение на нефтегазоконденсатных месторождениях в Арктике.

В рамках конференции ученые и инженеры работали, в том числе в плоскости практического применения знаний о газогидратах в подмерзлотных надсеноманских отложениях. Они обсуждали вопросы, связанные с техническими мероприятиями в случае газопроявлений при бурении нефтяных скважин, детализацией технологий бурения и отбора гидратонасыщенных пород. При этом эксперты неоднократно подчеркивали, что газовые гидраты — это стратегически важный для государства энергетический ресурс.

«Газовые гидраты относятся к нетрадиционным запасам углеводородов. Вслед за сланцевой революцией мир вскоре может охватить газогидратная, и Россия должна быть технологически готова к этому вызову. Безусловно, это вопрос будущего, но отечественная наука должна быть в тренде, для этого необходимо развивать партнерство с добывающими компаниями», — уверен ведущий научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Евгений Чувилин

Профессор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Владимир Якушев отметил, что на крупнейших месторождениях Западной Сибири сейчас происходит истощение сеноманского горизонта, а сверху разрез практически не разведан.

«Скопления гидратного газа рано или поздно станут объектами внимания добывающей индустрии. Ямальские месторождения и, в частности, Мессояха, в этом плане очень перспективны, гидратонасыщенность разреза здесь высокая. Что касается методики прогнозирования и снятия рисков при работе с надсеноманскими отложениями, то она должна прорабатываться в связке науки и производства», — подчеркнул профессор.

Представители «Мессояханефтегаза» и научного сообщества пришли к выводу о необходимости создания расширенной рабочей группы для разработки программы интерпретации имеющихся данных применительно к проблеме газогидратов и обнаружения газонасыщенных линз в мерзлой толще. Одним из вариантов поиска решений в работе с газонасыщенными мерзлыми толщами могут стать геофизические исследования в открытом стволе разведочных скважин.