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Инспекторы ЦОМП всегда помогут
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Инспекторы ЦОМП всегда помогут 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С начала текущего года инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) сопроводили в четыре раза больше инвалидов-колясочников, чем за аналогичный период прошлого года.
За первое полугодие 2017 года услугами ЦОМП воспользовались 337 пассажировколясочников, в этом году принято уже более 1300 обращений от них. Всего же центр в этом году обслужил уже 65 тысяч человек.
— Чтобы помочь людям на инвалидных креслах спускаться и подниматься по лестницам, а также передвигаться по станциям, инспекторы ЦОМП используют специальные гусеничные подъемники. Сегодня в метрополитене эксплуатируется уже 12 таких подъемников, — сообщает пресс-служба столичного метро.
Инспекторы ЦОМП бесплатно сопровождают маломобильных граждан от входа в метро до самого выхода из него. Кроме того, специалисты Центра оповещают пассажиров об изменениях в режиме работы станций, помогают выбрать наиболее удобный маршрут и консультируют туристов.
— Во время чемпионата мира по футболу — 2018 более чем в 70 процентах случаев в дополнительной информации нуждались иностранцы, — добавили в пресс-службе метрополитена.
СПРАВКА
Во время чемпионата инспекторы ЦОМП помогли 360 пассажирам на инвалидных колясках, среди которых 80% — иностранцы. Чаще всего за помощью обращались аргентинцы, исландцы, поляки и бельгийцы.
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