Инспекторы ЦОМП всегда помогут

С начала текущего года инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) сопроводили в четыре раза больше инвалидов-колясочников, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2017 года услугами ЦОМП воспользовались 337 пассажировколясочников, в этом году принято уже более 1300 обращений от них. Всего же центр в этом году обслужил уже 65 тысяч человек.

— Чтобы помочь людям на инвалидных креслах спускаться и подниматься по лестницам, а также передвигаться по станциям, инспекторы ЦОМП используют специальные гусеничные подъемники. Сегодня в метрополитене эксплуатируется уже 12 таких подъемников, — сообщает пресс-служба столичного метро.

Инспекторы ЦОМП бесплатно сопровождают маломобильных граждан от входа в метро до самого выхода из него. Кроме того, специалисты Центра оповещают пассажиров об изменениях в режиме работы станций, помогают выбрать наиболее удобный маршрут и консультируют туристов.

— Во время чемпионата мира по футболу — 2018 более чем в 70 процентах случаев в дополнительной информации нуждались иностранцы, — добавили в пресс-службе метрополитена.

СПРАВКА

Во время чемпионата инспекторы ЦОМП помогли 360 пассажирам на инвалидных колясках, среди которых 80% — иностранцы. Чаще всего за помощью обращались аргентинцы, исландцы, поляки и бельгийцы.