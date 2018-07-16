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В Тюмени рой пчел захватил балкон жилого дома
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В Тюмени рой пчел захватил балкон жилого дома 

Уральский меридиан 47 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени рой пчел атаковал балкон жилого дома на улице Западносибирской, 2.
В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Подслушано на Лесобазе» появилась фотография, опубликованная жителем дома. На снимке видно, как угол балкона покрыт темной крылатой массой.
В комментариях к записи один из жителей Тюмени предложил собрать пчел самостоятельно, поместить в улей и продать за хорошие деньги.
Однако справиться с этой задачей самостоятельно, очевидно, не самая лучшая идея. Даже просто открыть балкон в таком случае является опасной затеей. Управляющая компанию «Меридиан сервис», занимающаяся содержанием дома, уже осведомлена о данной проблеме. В ближайшее время на место должен выехать специалист и устранить рой.
Фото Александра Цоя, паблик «Подслушано на Лесобазе».
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