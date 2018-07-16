В Тюмени рой пчел захватил балкон жилого дома

Тюмени рой пчел атаковал балкон жилого дома на улице Западносибирской, 2.

В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Подслушано на Лесобазе» появилась фотография, опубликованная жителем дома. На снимке видно, как угол балкона покрыт темной крылатой массой.

В комментариях к записи один из жителей Тюмени предложил собрать пчел самостоятельно, поместить в улей и продать за хорошие деньги.

Однако справиться с этой задачей самостоятельно, очевидно, не самая лучшая идея. Даже просто открыть балкон в таком случае является опасной затеей. Управляющая компанию «Меридиан сервис», занимающаяся содержанием дома, уже осведомлена о данной проблеме. В ближайшее время на место должен выехать специалист и устранить рой.