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Скворцова рассказала об онкопрограмме для регионов
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Скворцова рассказала об онкопрограмме для регионов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минздрав РФ подготовил для регионов методические рекомендации для реализации онкологической программы в стране, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что качество и стоимость оказания медицинской помощи онкобольным могут существенно различаться в разных регионах РФ, что ведет к неравенству в самом главном — праве на жизнь.
"Мы написали специально для регионов подробнейшие методические рекомендации, каким образом, соответственно, каждый регион свою программу будет формировать", — сказала Скворцова.
Она пояснила, что человек как объект онкологической программы должен получать все, что ему нужно, независимо от того, где он живет. «Мы сейчас анализируем с регионами вместе условия, как сделать так, чтобы он получал, все, что нужно. И видим, что в каждом регионе нужно доставить до этого оптимального условия разные компоненты», — отметила Скворцова.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.
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