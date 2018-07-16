Скворцова рассказала об онкопрограмме для регионов

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что качество и стоимость оказания медицинской помощи онкобольным могут существенно различаться в разных регионах РФ , что ведет к неравенству в самом главном — праве на жизнь.

"Мы написали специально для регионов подробнейшие методические рекомендации, каким образом, соответственно, каждый регион свою программу будет формировать", — сказала Скворцова.

Она пояснила, что человек как объект онкологической программы должен получать все, что ему нужно, независимо от того, где он живет. «Мы сейчас анализируем с регионами вместе условия, как сделать так, чтобы он получал, все, что нужно. И видим, что в каждом регионе нужно доставить до этого оптимального условия разные компоненты», — отметила Скворцова.