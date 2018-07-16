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Kia рассказала о новом Ceed для России
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Kia рассказала о новом Ceed для России 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Kia распространила первые подробности о семействе Ceed нового поколения, производство которого началось на калининградском «Автоторе». Публичный дебют модели состоится в конце августа на автосалоне в Москве, в ее линейку двигателей войдет новый бензиновый турбоагрегат.
Новый «Сид» будет предлагаться с двумя атмосферниками объемом 1,4 и 1,6 литра, выдающими 100 и 128 лошадиных сил. Он работают в паре с шестиступенчатой «механикой» и шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Топовым вариантом станет 140-сильный турбомотор 1.4 с прямым впрыском, сопряженный с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
В оснащение Kia Ceed войдет система удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, а также беспроводная зарядка для смартфонов.
Семейство третьего поколения, которое теперь называется Ceed вместо cee’d, дебютировало в феврале. Модель построена на новой платформе, а также имеет систему изменения режимов работы управляющей электроники, меняющей настройки двигателя и рулевого управления.
Нынешний «Сид», доступный с моторами мощностью от 100 до 204 сил, стоит от 859,9 тысячи рублей.
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