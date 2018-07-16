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Около 100 тыс. человек и до 7 тыс. техники ежедневно задействовали в уборке столицы в период ЧМ
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Около 100 тыс. человек и до 7 тыс. техники ежедневно задействовали в уборке столицы в период ЧМ 

Агентство «Москва» 1 час назад
В период проведения чемпионата мира по футболу в столице ежедневно на уборке территории работали около 100 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ежесуточно в городе работало 6,5-7 тыс. единиц техники. И только на одной уборке и зачистке было задействовано в штатном режиме примерно 100 тыс. человек. Это и энергетики, и тепловики, работники водопроводно-канализационного хозяйства, и дорожные службы», — сказал П. Бирюков.
Он добавил, что в ходе ЧМ коммунальные службы работали в три смены в усиленном режиме.
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