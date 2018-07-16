Витамин D не защищает от нейродегенеративных заболеваний

Фото: iStock/andriano_czВитамин D не защищает от нейродегенеративных заболеванийНет убедительных доказательств того, что витамин D защищает от болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний.

Введение

К такому выводу пришли исследователи из Австралии после проведения систематического обзора и анализа более 70 клинических и доклинических исследований. Они сообщают о своих выводах в статье, опубликованной в Nutritional Neuroscience.

Автор исследования Кристалл Якопетта (Krystal Iacopetta), сотрудник Университета Аделаиды (University of Adelaide), говорит: «В прошлых исследованиях было установлено, что у пациентов с нейродегенеративным заболеванием, как правило, более низкий уровень витамина D по сравнению со здоровыми слоями населения».

Однако, ученые не знали точно, способствует ли низкий витамин D нейродегенерации или просто сопровождает ее. Их анализ противоречит тому, что более высокие уровни витамина D могут положительно влиять на здоровье мозга. И хотя они не обнаружили убедительных доказательств «нейрозащитной» роли витамина D, они не исключили, что «солнечный витамин» может быть маркером для какого-либо другого защитного фактора.

“Воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, независимо от производства витамина D, может быть защитным фактором от рассеянного склероза, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера», — отмечают авторы. Они добавляют, что необходимы дальнейшие исследования для определения механизма, благодаря которому воздействие ультрафиолетового излучения может иметь этот эффект.

Нейродегенеративные заболевания головного мозга

Нейродегенеративные заболевания — это те, которые повреждают нервные клетки, или нейроны, в мозге и других частях центральной нервной системы. Хотя у них есть эта общая черта, их причины, симптомы и способы их развития могут значительно различаться.

Болезнь Альцгеймера, например, является нейродегенеративным заболеванием, которое вызывает деменцию, при котором накапливаются определенные токсические белки в головном мозге.

Другим примером является болезнь Паркинсона, которая уничтожает клетки, которые производят дофамин, химическое вещество, которое необходимо мозгу, чтобы контролировать движения и другие функции.

Рассеянный склероз (РС) — это заболевание, при котором иммунная система атакует защитное покрытие нервных волокон, которые соединяют нейроны друг с другом, вызывая нарушение связи и, в конечном счете, гибель клеток.

В то время как болезни Альцгеймера и Паркинсона чаще встречаются у пожилых людей, РС имеет может развиваться в более молодом возрасте.

Здоровье — витамин D Наш организм производит витамин D, когда ультрафиолетовые солнечные лучи попадают на открытую кожу. Он также присутствует, естественно, в определенных продуктах питания и в обогащенных продуктах. Для многих людей эти источники витамина D могут быть достаточными, но некоторым группам людей требуется принимать дополнительные добавки для удовлетворения их ежедневных потребностей. Витамин D должен пройти два химических изменения, прежде чем организм сможет его использовать. Одно изменение происходит в печени, а другое происходит в основном в почках.

Витамин D важен для здоровья по нескольким причинам. Он помогает организму участвовать в образовании и поддержке костной ткани, регулировать рост клеток, контролировать мышцы, уменьшать воспаление и модулировать иммунную функцию. В некоторых из этих ролей витамин D взаимодействует непосредственно с генами, которые инструктируют клетки о том, как постороить белки, которые контролируют различные функции.

Нет причинно-следственной роли в нейропротекции

Якопетта с соавторами отмечают, что все большее число исследований предполагало — на основе ассоциативных доказательств — что витамин D обладает нейропротективным эффектом. Это стимулировало увеличение клинического и доклинического исследования возможности того, что витамин можно использовать для лечения нейродегенеративных заболеваний. Для их изучения они искали известные базы данных для отчетов клинических и доклинических исследований, которые изучили роль витамина D при нейродегенеративных заболеваниях.

Материалы и методы обследования

Из первоначального отбора, который состоял из 231 исследования, они сократили список до 73, применяя строгие критерии. Они включали тот факт, что в докладах должны были быть описаны оригинальные исследования, в которых изучалось влияние уровней витамина D или воздействия солнца на нейродегенеративное заболевание.

Якопетта говорит, что их анализ учитывал методологию, размер выборки и эффекты как в группах лечения, так и в группе контроля.

Результаты научной работы

Авторы исследования не обнаружили никаких убедительных доказательств, подтверждающих, что витамин D является защитным компонентом для мозга. Вместо этого они заключили, что связь между витаминами D и мозговыми расстройствами, скорее всего, будет ассоциативной, а не прямой причинно-следственной связью. Ультрафиолетовый свет может воздействовать на мозг другими способами.

Однако выводы не исключают возможности того, что «воздействие ультрафиолета может принести пользу мозгу другими способами, отличными от уровня витамина D», — отмечает автор исследования Марк Р. Хатчинсон (Mark R. Hutchinson), сотрудник Университета Аделаиды.

Он объясняет, что некоторые ранние исследования предположили, что воздействие УФ-лучей солнца может оказывать положительное влияние на РС и подобные неврологические расстройства.

“Их результаты позволяют предположить, что УФ-лучи могут влиять на молекулярные процессы в мозге таким образом, которые абсолютно не связаны с витамином D», добавляет он.

Выводы

“Ученые должны провести гораздо больше исследований, прежде чем мы сможем полностью понять, что происходит”, — заключает он.

«Мы не смогли установить четкую роль для нейрозащитного преимущества витамина D для любого из заболеваний, которые мы исследовали», — сказал Кристалл Якопетта.

Авторы другого исследования утверждают, что витамин Д замедляет развитие рассеянного склероза.