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Суд запретил приватизацию бренда минеральной воды «Нарзан»
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Суд запретил приватизацию бренда минеральной воды «Нарзан» 

Rambler News Service 1 час назад
Московский суд по интеллектуальным правам запретил приватизацию бренда минеральной воды «Нарзан», сохранив право государства на регулирование продукции под этой торговой маркой, пишет Newstracker.ru.
Суд принял такое решение в рамках спора между компанией «Нарзан» и госкомпанией «Кавминкурортресурсы», владеющей лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод в Ставропольском крае. Суд также решил сохранить наименование места происхождения товара минеральной воды, отмены которого требовала компания «Нарзан».
В «Кавминкурортресурах» отметили, что лишение названия «Нарзан» привязки к месту позволило бы коммерческим структурам производить любую воду и любой товар под этой маркой.
Спор о торговой марке дошел до Верховного суда РФ, который вернул иск на повторное рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. Там и была поставлена точке в споре: бренд сохранит статус наименования места происхождения товара, а значит, использовать его можно только для названия воды, которую добывают в Кисловодске.
«Сохранение наименования места происхождения товара «Нарзан» в собственности Российской Федерации — один из механизмов охраны регионального бренда. Это означает, что государство продолжит регулировать выпуск данной продукции», — подчеркнул руководитель КМКР Евгений Левицкий.
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