Суд запретил приватизацию бренда минеральной воды «Нарзан»

Московский суд по интеллектуальным правам запретил приватизацию бренда минеральной воды «Нарзан», сохранив право государства на регулирование продукции под этой торговой маркой, пишет Newstracker.ru.

Суд принял такое решение в рамках спора между компанией «Нарзан» и госкомпанией «Кавминкурортресурсы», владеющей лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод в Ставропольском крае . Суд также решил сохранить наименование места происхождения товара минеральной воды, отмены которого требовала компания «Нарзан».

В «Кавминкурортресурах» отметили, что лишение названия «Нарзан» привязки к месту позволило бы коммерческим структурам производить любую воду и любой товар под этой маркой.

Спор о торговой марке дошел до Верховного суда РФ , который вернул иск на повторное рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. Там и была поставлена точке в споре: бренд сохранит статус наименования места происхождения товара, а значит, использовать его можно только для названия воды, которую добывают в Кисловодске