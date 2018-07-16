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Белорукова: ни с кем и никогда так не хотела сфотографироваться, как с Болтом
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Белорукова: ни с кем и никогда так не хотела сфотографироваться, как с Болтом 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская лыжница Юлия Белорукова, завоевавшая две бронзовые награды на Олимпийских играх в Пхёнчхане, поделилась эмоциями от встречи с легкоатлетом из Ямайки Усэйном Болтом.
«Ребята, это просто взрыв эмоций! Ещё ни с кем и никогда я так не хотела сфотографироваться, как с ним! Усэйн Болт! Человек-легенда! У меня трясутся ноги от увиденного. Плюс одна сбывшаяся мечта в копилку! P. S. Меня бомбит!» — написала Белорукова на своей странице в сети «Инстаграм». Болт, восемь раз становившийся олимпийским чемпионом в спринтерском беге, посетил финал чемпионата мира по футболу, который состоялся в Москве на стадионе «Лужники».
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