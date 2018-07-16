Москва устояла перед набегами фанатов

Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, не нанесли ущерба столице. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

«Никакого великого ущерба и никаких особых затрат иностранные гости нам не принесли. Спасибо им за это. И лишь только потому что титаническая работа укладывалась в штатные регламенты, в те средства, которые были выделены», — сказал он.

Бирюков добавил, что дополнительные средства на обустройство все же выделялись. В частности, они пошли на фан-зону, территорию вокруг МГУ , пешеходную зону вокруг Тушино и подходы к метро. «Но это себя оправдывает тем, что гости столицы как туристы вложили свои средства в покупку товаров и налоговые поступления», — заключил чиновник.