Москва устояла перед набегами фанатов 

Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, не нанесли ущерба столице. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва».
«Никакого великого ущерба и никаких особых затрат иностранные гости нам не принесли. Спасибо им за это. И лишь только потому что титаническая работа укладывалась в штатные регламенты, в те средства, которые были выделены», — сказал он.
Бирюков добавил, что дополнительные средства на обустройство все же выделялись. В частности, они пошли на фан-зону, территорию вокруг МГУ, пешеходную зону вокруг Тушино и подходы к метро. «Но это себя оправдывает тем, что гости столицы как туристы вложили свои средства в покупку товаров и налоговые поступления», — заключил чиновник.
В июле Бирюков рассказывал, что иностранные болельщики снимали уличные украшения в Москве и увозили их с собой в качестве сувенира. Чаще всего они забирали светодиодные лампочки с рисунками птиц и животных.