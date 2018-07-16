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ЕС и дипмиссии ряда стран просят Шри-Ланку не возобновлять смертные казни
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ЕС и дипмиссии ряда стран просят Шри-Ланку не возобновлять смертные казни 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Евросоюз и ряд дипломатических миссий выступили против планов властей Шри-Ланки начать приводить в исполнение смертную казнь после сорокалетнего моратория, сообщает издание EconomyNext.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки собираются начать приводить в исполнение смертную казнь в отношении заключенных, продолжающих участвовать в незаконном обороте наркотиков из тюрьмы.
Делегация ЕС, представители Британии и Канады, а также посольства Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Румынии направили президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене письмо с совместным заявлением, в котором страны обозначили свою позицию по поводу недавнего решения президента.
"Дипломатические миссии проинформировали в письме, что они решительно и однозначно выступают против смертной казни в любых условиях и в любых случаях", — сообщается в заявлении.
Страны отметили, что «смертная казнь несовместима с человеческим достоинством, не имеет доказанного сдерживающего эффекта и делает судебные ошибки неисправимыми и необратимыми».
"Дипломатические миссии обратились к президенту с просьбой сохранить мораторий на приведение в исполнение смертной казни и поддержать традиционную позицию Шри-Ланки против смертной казни", — сообщается в заявлении.
Президент Шри-Ланки вынес предложение о приведении в исполнение смертной казни для наркоторговцев на рассмотрение кабинета министров 10 июля, после чего отдал указание министерству юстиции принять необходимые меры. На следующий день он заявил, что собирается подписать решение.
Несмотря на то, что суды Шри-Ланки приговаривают к смертной казни по обвинению в серьезных преступлениях, таких, как убийство, изнасилование и наркоторговля, ни один из приговоров не был приведен в исполнение с 1976 года.
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