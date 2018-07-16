Счастливый случай. Сергей Храмченков считает, что ему повезло

Сергей Храмченков, старший мастер электродепо «Измайлово», обладатель звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы», больше тридцати лет работает в метрополитене.

— Как вы попали на работу в метро?

— Хотелось, чтобы это была необыкновенная история, но мне просто повезло. Я окончил школу, выучился на слесаря и начал искать работу. Сейчас, да и в то время, работать в Московском метрополитене было очень престижно и попасть туда было сложно! Помогло удачное знакомство. Одна подруга родителей работала дежурной по станции. Она и посодействовала мне в устройстве на работу.

— Недавно вам вручили награду «Почетный работник транспорта и связи города Москвы». Этим званием награждают за безупречную работу сроком свыше 15 лет. Сколько вы уже работаете в метро?

— Больше 30 лет. За это время я стал старшим мастером электродепо, но успел поработать в метрополитене и на других должностях.

— Кем еще вы работали?

— После того как отслужил в армии, окончил курсы помощника машиниста, стал машинистом. Машинистом 3-го класса отработал 3 года. Оказалось, это профессия для людей с очень хорошим здоровьем.

— В чем заключается ваша работа сейчас?

— У нашего участка по ремонту колесных пар очень ответственная задача. Есть такие вагоны серии 81–717 и 81–714. Мы занимаемся формированием, ремонтом и освидетельствованием их колесных пар. За время эксплуатации (в среднем это составляет три года) они успевают пройти около 500 тысяч километров! Какая у вас любимая станция и почему? Конечно же, «Площадь Революции»! Такая величественная, торжественная и при этом немного мистическая. Мне нравятся бронзовые скульптуры, которые жители и гости столицы трут на удачу. У меня, правда, не сбывалось.

— Чем вы занимаетесь в свободное время?

— Люблю ходить за грибами, путешествовать, проводить время с семьей, с сыном. Он, правда, не пошел по моим стопам, работает кадастровым инженером. Сын уже взрослый, свободного времени у него мало, но когда у нас совпадают графики, мы ходим с ним на рыбалку.

Обязанности

— Сборка колесной пары вагона поезда из составляющих: оси, втулки, зубчатого колеса и диска.

— Проверка состояния и своевременное изъятие из эксплуатации колесных пар, которые не соответствуют требованиям Инструкции по ремонту, ГОСТу, и конструкторской документации.

— Ремонт колесных пар, если обнаружились признаки износа или повреждения.