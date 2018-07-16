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ВИДЕО: как папы укладывают детей
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ВИДЕО: как папы укладывают детей 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
То, что происходит в этом видео, знакомо всем родителям. Молодому папе можно только посочувствовать — и восхититься его мастерством. А вам доводилось бывать в такой ситуации?
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