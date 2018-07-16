Четыре тамбовских предприятия ОПК увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году

ТАМБОВ , 16 июл — РИА Новости . Выручка четырех тамбовских предприятий ОПК, из которых сейчас формируется НПО «Контур», уже в 2018 году должна вырасти почти на 80% — до 7,5 миллиардов рублей, а к 2024 году — до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Как отмечалось на совещании, «Ростех» до конца II квартала 2019 года завершит основные мероприятия по формированию научно-производственного объединения «Контур» на базе своих оборонных предприятий в Тамбове. Реструктуризация активов поможет корпорации оптимизировать производственные процессы и выстроить эффективную кооперацию в регионе, что позволит нарастить суммарную выручку предприятий в 3,5 раза — до 15 миллиардов рублей в год", — сказал представитель пресс-службы.

На первом этапе в состав НПО «Контур» войдут три предприятия радиоэлектронного кластера «Ростеха» в Тамбове — завод «Октябрь», «Ревтруд» и НИИ радиотехники «ЭФИР» (входят в состав концерна «Созвездие» ). В дальнейшем к ним присоединится завод «Тамбоваппарат». Все четыре завода имеют схожую специализацию.

Согласно дорожной карте, к 2024 году должна значительно увеличиться доля гражданской продукции в общем объеме производства — до 15% (сейчас — менее 1%), а производительность труда — на 22%, отметил собеседник агентства.

"Ростех реализует эффективный план реструктуризации производства на четырех тамбовских предприятиях, что позволит им избавиться от долговой нагрузки, оптимизировать производственные и финансовые процессы и в среднесрочной перспективе выйти на прибыль. Наши заводы в Тамбове одни из первых в составе «Ростеха» внедряют новый формат работы с Минобороны — комплексное оснащение Вооруженных Сил РФ техникой в рамках долгосрочных контрактов полного жизненного цикла. Такая мера серьезно повышает экономическую устойчивость оборонных предприятий. Помимо этого, мы сосредоточены на вопросах диверсификации производства и наращивания доли конкурентоспособной гражданской продукции с высокой добавленной стоимостью", — приводит пресс-служба слова Чемезова.

Сокращение издержек тамбовских предприятий произойдет за счет оптимизации административного аппарата при максимальном сохранении квалифицированного инженерного и рабочего персонала. К настоящему времени объединены профсоюзные комитеты организаций, переработаны условия коллективных договоров, в августе вступит в действие система единых тарифных сеток оплаты труда.

"Оборонная промышленность — драйвер роста экономики Тамбовской области. Четыре крупных предприятия в составе концерна «Созвездие» обладают высоким производственным и научно-техническим потенциалом, опытными и квалифицированными кадрами. Концепция дальнейшего развития предприятий полностью соответствует задачам, поставленным в послании президента России: прорывное развитие экономики страны, внедрение инноваций, укрепление безопасности государства, рост производительности труда", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Другие новости региона читайте здесь>>