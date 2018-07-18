Появились фото новой Skoda в стиле BMW X6

Снимки кросс-купе Skoda Kodiaq GT, замеченного в Китае , опубликовали местные СМИ.

По информации журналистов, фотографии новинки загрузили в базу местных органов сертификации.

На снимках можно заметить, что модель получила так называемый купеобразный кузов в стиле BMW X6, для чего была существенно переработана задняя часть кроссовера. В частности, увеличен наклон задних стоек, линия крыши стала более покатой, а заднее стекло — уже. Кроме того, дизайнеры модернизировали фонари и выхлопную систему, придав автомобилю более спортивный вид. Также известно, что купе ниже и короче стандартного Kodiaq, однако точные габариты пока не названы.

По предварительным данным, Skoda Kodiaq GT предложат с двухлитровым турбомотором мощностью 186 л.с. и 220 л.с., который доступен для стандартного кроссовера.

На сегодняшний день цены на Kodiaq на российском рынке начинаются от 1 389 000 рублей, версия повышенной проходимости Kodiaq Scout стоит 2 306 000 рублей, а 2 275 000 рублей придется заплатить за «спортивный» Kodiaq Sport Line.