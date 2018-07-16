Купеобразная Skoda Kodiaq: первые фотографии

В Сети появились фотографии купеобразной модификации кроссовера Skoda Kodiaq — GT. От обычного вседорожника модель, снимки которой опубликованы на сайте Autohome, отличается «заваленной» крышей и задней стойкой. Дебют Kodiaq GT состоится до конца года.

Спереди купеобразный Kodiaq можно опознать по измененному бамперу. Сзади, помимо заниженной крыши, основное отличие от обычной машины — бампер и фонари. Помимо этого, на двери багажника вместо логотипа Skoda размещено название марки.

Длина Skoda Kodiaq GT составляет 4634 миллиметра, высота — 1649 миллиметров, ширина — 1883 миллиметра. Таким образом, кросс-купе на 63 миллиметра короче и 27 миллиметров ниже обычной машины. Ширина и колесная база не изменились — 2791 миллиметр.

По предварительной информации, Skoda Kodiaq GT будет оснащаться двухлитровым турбомотором, отдача которого составит 186 или 220 лошадиных сил. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.