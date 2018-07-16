Галина Молодцова стала победительницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“ в ЮВАО 

Галина Молодцова из района Выхино-Жулебино признана победительницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“, который состоялся в ЮВАО.
Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения округа.
— Все участницы прошли три этапа конкурса, в которых представили себя, продемонстрировали свои творческие таланты и знания по истории города Москвы. Для отбора победителя было сформировано судейское жюри, которое оценивало участниц по бальной системе, — рассказал представитель ведомства.
Первое место заняла участница проекта „Московское долголетие“ из района Выхино-Жулебино Галина Молодцова, почетное второе место у Ларисы Шатуновой из района Марьино. Тройку победителей замыкает жительница Нижегородского района Ирина Савчук.