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Галина Молодцова стала победительницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“ в ЮВАО
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Галина Молодцова стала победительницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“ в ЮВАО 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Галина Молодцова из района Выхино-Жулебино признана победительницей конкурса «Красавица „Московского долголетия“, который состоялся в ЮВАО.
Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения округа.
— Все участницы прошли три этапа конкурса, в которых представили себя, продемонстрировали свои творческие таланты и знания по истории города Москвы. Для отбора победителя было сформировано судейское жюри, которое оценивало участниц по бальной системе, — рассказал представитель ведомства.
Первое место заняла участница проекта „Московское долголетие“ из района Выхино-Жулебино Галина Молодцова, почетное второе место у Ларисы Шатуновой из района Марьино. Тройку победителей замыкает жительница Нижегородского района Ирина Савчук.
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