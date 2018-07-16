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5550 жителей Красноярского края получат знаки отличия комплекса ГТО по итогам первого полугодия 2018 года
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5550 жителей Красноярского края получат знаки отличия комплекса ГТО по итогам первого полугодия 2018 года 

Советский спорт 1 час назад
В Красноярском крае подвели итоги реализации Всероссийского физкультурно—
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за первое полугодие 2018 года. 5550
жителей нашего региона успешно справились с нормативами ГТО и пополнят свою
коллекцию наград знаками отличия комплекса.
— В 2017 году значкистами в нашем крае стали 5 404 человек, — говорит руководитель
регионального оператора ГТО Валентина Макогончук. — Сейчас же всего за полгода такой
впечатляющий результат! Очень радует, что популярность комплекса ГТО среди жителей
Красноярского края растет.
Если отдельно выделять результаты тестирования населения края за второй квартал,
то список значкистов пополнился на 4927 человек, из них 1212 участников движения ГТО  выполнили нормативы на золото, 2251 — на серебро, 1464 — на бронзу. По итогам первого
квартала 2018 года знаки отличия были вручены 623 людям.
«Приятно отметить, что в Красноярском крае комплекс ГТО получил такое
существенное развитие и показывает внушительные успехи в популяризации среди жителей
региона. Мы видим, что люди становятся активнее, все чаще выбирают здоровый образ
жизни, сегодня почти 40% жителей края систематически занимаются спортом и физической
культурой и как результат успешно выполняют нормативы комплекса. Уверен, что и наши
высокие показатели по развитию отрасли спорта в целом — 7 место среди всех регионов РФ
по итогам прошлого года — стали возможны благодаря успешной работе комплекса ГТО и  его пропаганде в крае», — отметил и.о. министра спорта края Сергей Алексеев.
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