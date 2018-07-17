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В Новосибирск приехал поезд с китайской военной техникой
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В Новосибирск приехал поезд с китайской военной техникой 

ngs.ru 15 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 17 июля в Новосибирск прибыла военная техника китайской армии — машины привезли для участия в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».
Читательница НГС сообщила в редакцию, что утром во вторник, 17 июля, видела полувагоны с китайской техникой на станции «Новосибирск-Южный».
По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), всего в Новосибирск привезли четыре единицы техники: две бронированные машины пехоты «Храбрец», а также легковой и грузовой автомобили.
«Также в столицу региона прибыли первые члены команды НОАК (Народно-освободительной армии Китая — А. С.) — механики-водители и офицеры, отвечающие за подготовку участников конкурса. Военнослужащие из Китая прошли предварительный медицинский осмотр. Доставку военной техники на полигон «Кольцово», где пройдут международные соревнования, выполнили российские военнослужащие. Безопасность во время движения механизированной колонны обеспечили сотрудники ВАИ Новосибирского гарнизона», — добавили в пресс-службе ЦВО.
Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдут в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа. В нём примут участие военные из России, Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана.
На прошлой неделе у новосибирских разведчиков прошли масштабные учения. Во время занятий военные выполнили марш на 1000 километров и отработали проведение засад и налётов.
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