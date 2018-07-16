Отличники войсковой разведки

Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в Новосибирске

«Отличники войсковой разведки» — соревнования подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы.

Команду составляют: руководитель команды, капитан, группа разведчиков из 10 человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в три этапа: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба, выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.

Победители и призеры определяются по решению судебной коллегии по результатам всех этапов конкурса.