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Отличники войсковой разведки
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Отличники войсковой разведки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в Новосибирске
«Отличники войсковой разведки» — соревнования подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы.
Команду составляют: руководитель команды, капитан, группа разведчиков из 10 человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.
Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в три этапа: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба, выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.
Победители и призеры определяются по решению судебной коллегии по результатам всех этапов конкурса.
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