Авиадартс

Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области

Лётные экипажи Воздушно-космических сил соревнуются в мастерстве действий в воздухе.

Команды составляют: старший команды, руководящая группа полётов (не более 10 человек), экипажи (22 человека), два тренера, не более 10 человек обслуживающего персонала, не более 60 человек инженерно-технического персонала.

Будут совершаться полеты по маршрутам, визуальная воздушная разведка, будет демонстрироваться техника пилотирования. Также будет выполняться атака наземных целей.