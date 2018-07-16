В Новочеркасске железнодорожный вокзал затопило после мощного ливня

Общественный транспорт плывет по воде

Сегодня, 16 июля, из-за сильного дождя некоторые улицы в районе железнодорожного вокзала в Новочеркасске буквально ушли под воду. Особенно пострадали районы, расположенные в низине. Как сообщают очевидцы происшествия, ливневые канализации не справляются с большим количеством осадков, потому что давно забиты.

Пассажиров из маршруток и автобусов высаживают прямо в воду

— Автомобилистам пришлось спасать свои машины. Некоторые легковушки практически полностью оказались погружены в воду, — рассказал корреспонденту 161.ru, очевидец ЧП. — Возле вокзала маршрутчики высаживают людей, потому что боятся, что вода попадет в салон.

Водители легковых автомобилей бросают машины на дорогах

Как сообщают жители Новочеркасска в пабликах, проблема забитых ливневок была известна местной власти и раньше, но никто не предпринимал меры, чтобы почистить их.

— Такая же ситуация сейчас на проспекте Баклановском в районе площади Юбилейной, — рассказывают пользователи в Сети. — Пешеходы вообще не могут пройти, а машины все плывут, как корабли.