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В Новочеркасске железнодорожный вокзал затопило после мощного ливня
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В Новочеркасске железнодорожный вокзал затопило после мощного ливня 

161.ru 49 минут назад
Фото: 161.ru
Общественный транспорт плывет по воде
Сегодня, 16 июля, из-за сильного дождя некоторые улицы в районе железнодорожного вокзала в Новочеркасске буквально ушли под воду. Особенно пострадали районы, расположенные в низине. Как сообщают очевидцы происшествия, ливневые канализации не справляются с большим количеством осадков, потому что давно забиты.
Пассажиров из маршруток и автобусов высаживают прямо в воду
— Автомобилистам пришлось спасать свои машины. Некоторые легковушки практически полностью оказались погружены в воду, — рассказал корреспонденту 161.ru, очевидец ЧП. — Возле вокзала маршрутчики высаживают людей, потому что боятся, что вода попадет в салон.
Водители легковых автомобилей бросают машины на дорогах
Как сообщают жители Новочеркасска в пабликах, проблема забитых ливневок была известна местной власти и раньше, но никто не предпринимал меры, чтобы почистить их.
— Такая же ситуация сейчас на проспекте Баклановском в районе площади Юбилейной, — рассказывают пользователи в Сети. — Пешеходы вообще не могут пройти, а машины все плывут, как корабли.
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