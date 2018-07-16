Банки защитят деньги клиентов от воров и мошенников

Через три месяца вступает в силу закон, главная цель которого — противодействовать хищениям денег со счетов. Банки будут обязаны приостанавливать подозрительные переводы.

До сих пор работа по выявлению мошенничества была доброй волей банков. По новому закону банки должны обеспечить контроль над операциями с точки зрения их безопасности для клиента, что дает дополнительную защиту их средств и интересов.

У каждого банка есть своя клиентская база. Банк изучает поведение клиентов и реагирует на резкие отклонения в их поведении, тем самым способствуя безопасности проведения операций.

Один из признаков того, что карта попала в чужие руки, — изменение платежного поведения клиента. Например, если обычно он платит картой в определенном продуктовом магазине Санкт-Петербурга или Ленинградской области , а потом вдруг начинает расплачиваться где-нибудь на другом конце света, это может говорить о том, что с платежным инструментом что-то не так. И это повод для банка, чтобы обратиться к клиенту с простым вопросом: совершали вы эту операцию или нет.

Вызывает подозрение, когда с одной карты идут переводы на большое число других карт, причем одновременно и на большие суммы. Это касается не только физических, но и юридических лиц, которые перечисляют деньги на счета физических лиц в другие регионы со странными пояснениями по поводу назначения платежа. Подозрительно, когда ежемесячные траты клиента составляли некую более-менее постоянную сумму, а потом вдруг счет быстро «зачищается».

Совершенно не обязательно, что банк в подобных случаях заблокирует карту, однако он должен использовать для связи с клиентом все доступные средства: телефон, электронную почту, чтобы уточнить информацию. А в интересах клиента своевременно сообщать банку свои актуальные данные.

Банк России сформулирует основные признаки подозрительных операций и представит их общественности. Эти признаки банки смогут дополнить по своему усмотрению на основе собственных критериев.

Закон направлен на защиту от мошеннических действий не только граждан, но и предпринимателей. В законе есть важная новация, которая касается этой категории клиентов и позволяет быстрее возвращать украденные деньги. По действующему закону банк — получатель средств не может вернуть деньги, даже если он убежден, что операция проведена мошенническим путем. Для возврата денег клиент должен обратиться в правоохранительные органы , дождаться результатов расследования и судебного решения. Новые правила позволят решать такие ситуации в досудебном порядке.

Кроме того, вступивший в силу с 30 июня закон вводит дополнительную меру защиты — удаленную идентификацию клиентов с помощью биометрии. Речь идет о комбинации двух факторов: изображения лица человека и электронного «отпечатка» его голоса, подделать который крайне сложно. Удаленная идентификация будет внедряться постепенно и применяться пока к ограниченному числу банковских операций. Этот механизм позволит физическим лицам безопасно получать финансовые услуги дистанционно и улучшить защиту их интересов.

Несколько советов о том, как избежать неоправданной блокировки карты:

Когда вы выезжаете за границу, лучше всего заранее предупредить банк. Потому что географически разнесенные транзакции, особенно когда они проходят в короткий промежуток времени, действительно могут выглядеть подозрительно.

Имеет смысл поставить банк в известность, если вы собираетесь сделать какие-то очень крупные покупки, (по сравнению с обычными тратами).

Еще один конкретный совет: все банки предлагают шаблоны для перевода денежных средств. Лучше всего, если вы заранее эти шаблоны сформируете и будете ими пользоваться, ведь круг лиц и организаций, которым вы регулярно переводите деньги, ограничен. Операции с использованием шаблонов — это дополнительная информация для банка, что у клиента все в порядке.