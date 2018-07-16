На Кубани на развитие животноводческих ферм в 2018 году направят почти 200 млн рублей

По итогам конкурса субсидии получат девять фермерских хозяйств из Темрюкского, Павловского, Староминского, Отрадненского, Калининского, Крыловского, Усть-Лабинского и Каневского районов. Предприятия занимаются выращиванием крупного рогатого скота мясного и молочного направления, овцеводством, козоводством и разведением индейки.

По данным пресс-службы, финансирование данной программы растет ежегодно. В 2018 году оно увеличилось почти на четверть по сравнению с предыдущим годом и составило 197,4 млн рублей. Деньги предусмотрены в региональном бюджете и федеральной казне.

Мероприятия госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по развитию семейных животноводческих ферм реализуют на Кубани с 2012 года. За это время в регионе гранты на развитие животноводства получили 56 крестьянско-фермерских хозяйств.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», всего на Кубани фермерским хозяйствам в 2018 году государство направит 1,3 млрд рублей субсидий, это на 100 млн рублей больше прошлогодней суммы.