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На Кубани на развитие животноводческих ферм в 2018 году направят почти 200 млн рублей
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На Кубани на развитие животноводческих ферм в 2018 году направят почти 200 млн рублей 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
По итогам конкурса субсидии получат девять фермерских хозяйств из Темрюкского, Павловского, Староминского, Отрадненского, Калининского, Крыловского, Усть-Лабинского и Каневского районов. Предприятия занимаются выращиванием крупного рогатого скота мясного и молочного направления, овцеводством, козоводством и разведением индейки.
По данным пресс-службы, финансирование данной программы растет ежегодно. В 2018 году оно увеличилось почти на четверть по сравнению с предыдущим годом и составило 197,4 млн рублей. Деньги предусмотрены в региональном бюджете и федеральной казне.
Мероприятия госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по развитию семейных животноводческих ферм реализуют на Кубани с 2012 года. За это время в регионе гранты на развитие животноводства получили 56 крестьянско-фермерских хозяйств.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», всего на Кубани фермерским хозяйствам в 2018 году государство направит 1,3 млрд рублей субсидий, это на 100 млн рублей больше прошлогодней суммы.
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