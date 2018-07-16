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Лишь 20% компаний полностью соответствуют GDPR
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Лишь 20% компаний полностью соответствуют GDPR 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Недавний опрос, проведенный организацией Dimensional Research, показал, что только 20% опрошенных компаний полностью удовлетворяют требованиям GDPR, 53% находятся на пути к этому, а 27% до сих пор не приступили к реализации требуемых нововведений.
ЕС (за исключением Великобритании) в этом плане далеко впереди — 27% компаний соответствуют GDPR, для сравнения — в США таких компаний 12%, в Британии — 21%.
Многим еще предстоит проделать большую работу, 74% полагают, что смогут полностью соответствовать требованиям GDPR к концу 2018 года, 93% считают, что к концу 2019 года.
Отчет также показывает значительный прогресс по внедрению мер, удовлетворяющих GDPR, который произошел за последние 10 месяцев. Количество компаний, которые практически справились с этим, выросло с 38% до 66% в США, и с 37% до 73% в Великобритании.
Соответствовать GDPR нынче не так дешево:
27% компаний потратили более полумиллиона долларов на соответствие GDPR;
31% компаний планируют потратить более полумиллиона долларов США на соблюдение GDPR с июня по декабрь 2018 года;
18% американских компаний потратили более 1 миллиона долларов на соблюдение требований, в Великобритании таких компаний 8%, в ЕС также — 8%.
Несмотря на все трудности, которые вызывает внедрение новых правил, 65% компаний считают, что GDPR оказывает положительное влияние на бизнес. Лишь 15% придерживаются противоположного мнения.
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