Лишь 20% компаний полностью соответствуют GDPR

Недавний опрос, проведенный организацией Dimensional Research, показал, что только 20% опрошенных компаний полностью удовлетворяют требованиям GDPR, 53% находятся на пути к этому, а 27% до сих пор не приступили к реализации требуемых нововведений.

ЕС (за исключением Великобритании ) в этом плане далеко впереди — 27% компаний соответствуют GDPR, для сравнения — в США таких компаний 12%, в Британии — 21%.

Многим еще предстоит проделать большую работу, 74% полагают, что смогут полностью соответствовать требованиям GDPR к концу 2018 года, 93% считают, что к концу 2019 года.

Отчет также показывает значительный прогресс по внедрению мер, удовлетворяющих GDPR, который произошел за последние 10 месяцев. Количество компаний, которые практически справились с этим, выросло с 38% до 66% в США, и с 37% до 73% в Великобритании.

Соответствовать GDPR нынче не так дешево:

27% компаний потратили более полумиллиона долларов на соответствие GDPR;

31% компаний планируют потратить более полумиллиона долларов США на соблюдение GDPR с июня по декабрь 2018 года;

18% американских компаний потратили более 1 миллиона долларов на соблюдение требований, в Великобритании таких компаний 8%, в ЕС также — 8%.

Несмотря на все трудности, которые вызывает внедрение новых правил, 65% компаний считают, что GDPR оказывает положительное влияние на бизнес. Лишь 15% придерживаются противоположного мнения.